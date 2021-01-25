Глава держави підписав указ про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції «Академік Вернадський»

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 31/2021 «Про відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції «Академік Вернадський».

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити у двотижневий строк план заходів із відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції.

Крім того, уряд має профінансувати в установленому порядку видатки на організацію та проведення заходів з нагоди 25-річчя станції «Академік Вернадський».

Зокрема, в лютому 2021 року мають бути проведені урочисті заходи за участю представників органів виконавчої влади, вчених, учасників антарктичних експедицій усіх періодів, представників дипломатичного корпусу та громадськості. У першому півріччі 2021 року планується проведення міжнародної науково-практичної конференції з питань дослідження Антарктики, перспективних напрямів наукової роботи з пошуку нових форм забезпечення протидії викликам і загрозам існуванню людства.

Також передбачається створення інформаційно-просвітницьких проектів про історію заснування антарктичної станції «Академік Вернадський» та досягнення вітчизняних учених у проведенні наукових досліджень в Антарктиці.

Відповідно до указу, Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів із відзначення 25-ї річниці заснування антарктичної станції «Академік Вернадський». Також МЗС інформуватиме міжнародну спільноту про внесок України у розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Антарктиці, діяльність антарктичної станції «Академік Вернадський» та виконання нашою державою міжнародних зобов’язань відповідно до Договору про Антарктику.

Станція «Академік Вернадський» – єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез. Вона працює постійно і є метеорологічною та геофізичною обсерваторією. Була заснована в 1947 році як британська станція «Фарадей», у лютому 1996 року Велика Британія передала її Україні. Тоді ж на станції було відкрито пункт поштового зв'язку, де діє спеціальний поштовий штемпель з перевідною датою «Українська антарктична станція «Академік Вернадський».