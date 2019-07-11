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Глава держави підписав указ, спрямований на протидію рейдерству

22 липня 2019 року - 16:03

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про заходи щодо протидії рейдерству». Документ містить набір інструментів, що будуть впроваджені найближчим часом для належного захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.

«Питання рейдерства стало одним із найболючіших для бізнесу. За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад три тисячі захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або «дірки» у реєстрі. Схеми різні, а суть одна. Сьогоднішнє рішення – це реальний крок, щоб покласти цьому край», – повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук.

Він зазначив, що проблема рейдерства не нова. Досі в ручному режимі проводилося відключення недобросовісних реєстраторів, однак рейдерство залишалося. Тому указ, серед іншого, передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

Зокрема, передбачається внести зміни до програмного забезпечення державних реєстрів, що істотно зменшить ризики та частоту рейдерства.

Серед ключових технологічних змін – автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням / зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій; запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП).

Усі ці зміни допоможуть підприємцям вести бізнес безпечно та мінімізувати ризики рейдерства в Україні.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №542/2019

Про заходи щодо протидії рейдерству
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