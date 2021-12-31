Глава держави підписав закон про скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, що розповсюджуються на матеріальних носіях

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» № 1965-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила 15 грудня 2021 року.

Використання контрольних марок як механізму протидії незаконному поширенню примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних себе вичерпало та розглядається радше як перешкода діяльності добросовісних виробників і розповсюджувачів цього виду продукції.

Тож документ, який підписав Глава держави, визнає таким, що втратив чинність, Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», який передбачав маркування такої продукції контрольними марками.

Тепер правовласники матимуть змогу обирати новітні, більш сучасні, індивідуальні (ексклюзивні) способи захисту копій, які поширюються на матеріальних носіях.

У зв'язку з цим закон також декриміналізує незаконне виготовлення, підробку, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних елементів шляхом виключення статті 216 з Кримінального кодексу України. Також виключено статтю 164-9 з Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачала відповідальність за розповсюдження відповідних товарів, упаковки яких не марковані контрольними марками.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.