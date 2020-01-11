Глава держави підписав закон про спрощення процедури подання фінансової звітності політичних партій

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» № 410-ІХ, ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року.

Документ спрощує процедуру подання фінансової звітності політичних партій, передбачену Законом «Про політичні партії», замінюючи паперову форму фінансової звітності на електронну. Це дасть змогу зменшити навантаження на представників політпартій, відповідальних за складання й подання фінансової звітності, та підвищить ефективність діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, згідно з законом, після створення та запуску електронної системи звітності представники партій матимуть змогу заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру онлайн на сайті НАЗК та подавати їх через електронну систему.

НАЗК повинно за шість місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити розробку та функціонування електронної системи подання звітності партій. До початку роботи цієї електронної системи політсили подають звітність, як зазвичай.

Документ також передбачає можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, зокрема онлайн, за умови, що такі системи дозволятимуть чітко ідентифікувати донора та призначення здійснюваного платежу.

Закон також чітко визначає предмет внутрішньопартійних фінансових аудитів і незалежних зовнішніх фінансових аудитів партій, що сприятиме належній верифікації фінансової звітності перед її перевіркою НАЗК.

Крім того, документ передбачає посилення незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю щодо фінансування діяльності партій і використання ними коштів.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 4 пункту 1 та пункту 4 розділу І цього закону, які набирають чинності з 2021 року.