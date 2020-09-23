Глава держави підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу в частині місцевого самоврядування

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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
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12 жовтня 2020 року - 19:19

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» № 907-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Документ уніфікує визначення терміна «бюджети місцевого самоврядування». Також закон передбачає розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад; встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад; встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

Необхідність відповідних змін до Бюджетного кодексу зумовлена тим, що 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», а 17 липня Парламент ухвалив Постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України.

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