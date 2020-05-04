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Глава держави підписав закон щодо формування національної інфраструктури геопросторових даних

6 травня 2020 року - 13:21

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» № 554-ІХ, який парламент ухвалив 13 квітня 2020 року.

Закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних – геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації.

«Впровадження земельного ринку вимагає прозорості. В Україні один з найсучасніших геокадастрів. І так і має бути в країни, яка називає себе житницею Європи. Прозорість і відкритість – це шлях до подолання корупції та захисту селян і фермерів від рейдерства та махінацій», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, закон, що його підписав Глава держави, відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються в публічному секторі та підприємствами-монополістами.

Цей закон також вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.

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