Глава держави підписав закон щодо вдосконалення функціонування ЦНАПів

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі» № 943-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього листопада 2020 року.

Закон спрямований на оптимізацію мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), удосконалення доступу до адміністративних послуг в електронній формі та розв'язання проблем у сфері надання таких послуг.

Документом запроваджується моніторинг якості надання адміністративних послуг. Такий моніторинг включає збір, обробку та аналіз даних з метою вивчення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг. Він здійснюється з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних за показниками та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон передбачає, що ЦНАПи можуть мати власні найменування та символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення «Центр Дії».

Також створюється Єдиний державний веб-портал електронних послуг, що дасть змогу збільшити кількість послуг, які надаватимуться онлайн – без обов'язкового відвідування ЦНАПів.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.