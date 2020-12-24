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Глава держави підписав закон щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування

30 грудня 2020 року - 12:38

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» № 1117-IX, який парламент ухвалив 17 грудня поточного року.

Документ передбачає впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування.

Ухвалення закону було зумовлене складною ситуацією, що виникла у зв’язку з пандемією COVID-19 і запровадженням обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням у світі.

Документ, зокрема, вносить зміни у податкове законодавство, спрямовані на уточнення деяких положень трансфертного ціноутворення; уточнює підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії.

Таким чином забезпечується зменшення навантаження на бізнес щодо сплати податків та створюються механізми для залучення нових інвестицій, виведення економіки з тіні, що приведе до збільшення доходів як державного, так і місцевих бюджетів.

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