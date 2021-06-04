Глава держави підписав закон, який забезпечує незалежність Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» № 1556-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 червня 2021 року.

Документ упроваджує дієвий механізм призначення та звільнення членів Національної ради, оскільки попередня процедура не забезпечувала принцип незалежності діяльності державного регулятора.

Зокрема, прописується порядок подання кандидатур на посаду члена НРТР. Так, для більш прозорого призначення членів Нацради Президент України може створити конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на посади членів НРТР за своєю квотою і призначити їх своїм указом.

Також змінюється порядок і збільшується з двох до шести місяців строк, протягом якого Верховна Рада призначає членів НРТР за своєю квотою.

Крім того, документ уточнює вимоги щодо статусу членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, зокрема щодо строку проживання в Україні, кваліфікації, володіння державною мовою. Також розширюється перелік обставин, які унеможливлюють призначення особи членом НРТР.

У законі також визначаються питання забезпечення та організації роботи НРТР, оплати праці її членів та дострокового припинення їхніх повноважень.

Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.