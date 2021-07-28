Глава держави підписав закони про національний спротив і збільшення чисельності ЗСУ

На Житомирщині під час заходів з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Президент України Володимир Зеленський підписав закони «Про основи національного спротиву» № 1702-IX та про зміни до Закону «Про чисельність Збройних Сил України» № 1703-IX.

«Ці закони мають безпосередній стосунок до Сил спеціальних операцій, які отримують важелі для розбудови руху опору, зможуть поповнити свої лави новими фахівцями й надалі посилювати свій внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави. І я з радістю підписую ці два важливі для нас, для України, для нашої героїчної армії закони саме тут, саме в цей важливий, ваш професійний день», – сказав Глава держави, звертаючись до воїнів-спецпризначенців.

Президент висловив переконання, що реалізація положень цих двох законів, які підтримала конституційна більшість Верховної Ради, стане наступним і надзвичайно важливим етапом розвитку ССО.

«Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом усім, що наша країна оборонятиметься, не допустить подій 2014 року і що захист України для нас – це всенародна справа», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що Закон «Про основи національного спротиву» передбачає комплекс важливих заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Також, за його словами, документ дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі, свого краю й своєї родини та згуртувати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних ідей.

«Заходи національного спротиву здійснюватимуться як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави», – констатував Президент.