Глава держави підтримав зміни до закону про освіту, які розширюють можливості трансформації освітньої мережі

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 764-IX «Про внесення змін до пункту 3 розділу X «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі».

Документ вносить зміни до підпункту 8 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» у новій редакції.

Вказані зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл. Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту. Отже, створюється підґрунтя для поступового реформування таких інституцій з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.