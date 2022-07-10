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Глава держави подав до парламенту законопроект про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі в Україні та присвоїв Перемишлю почесну відзнаку «Місто-рятівник»

11 липня 2022 року - 19:02

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».

На знак подяки польському народові за солідарність і підтримку України в умовах повномасштабної збройної агресії Росії та з урахуванням принципу взаємності законопроект передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних встановленим в ухваленому 12 березня 2022 року Законі Республіки Польща «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни».

У розробленому за ініціативою Глави Української держави законопроекті передбачається, зокрема, надання громадянам Польщі та членам їхніх родин можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців з дати ухвалення закону. Поляки також отримають право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання в закладах освіти, медичне обслуговування на території України та окремі соціальні виплати згідно з українським законодавством.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ № 484/2022 про присвоєння польському місту Перемишлю почесної відзнаки «Місто-рятівник».

Відзнака вшановує безпрецедентну солідарність місцевої влади, жителів та волонтерів Перемишля з українським народом, усебічну масштабну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності та суверенітету.

Перемишль став другим після польського Жешува містом, якому присвоєна ця почесна відзнака.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №484/2022

Про присвоєння почесної відзнаки «Місто-рятівник» місту Перемишль (Республіка Польща)
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