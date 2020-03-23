Глава держави подякував лікарям та військовим, які нині перебувають на передовій захисту України

Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу українських медиків, які самовіддано та невтомно допомагають країні боротися з поширенням коронавірусу, та подякував військовим, котрі захищають Україну на фронті.

У відеозверненні Глава держави висловив подяку кожному медику за неймовірну витримку та вірність клятві Гіппократа.

«Хочеться говорити й відзначати тих, хто працює самовіддано та без відпочинку. Я щиро дякую кожному українському медику. Сьогодні ви – наші супергерої», – заявив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наразі українська медицина, яка дісталась у спадок не в ідеальному стані, тримається саме на професійних та самовідданих людях.

«Вона тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики. Давайте не допустимо ситуації, коли вони в прямому сенсі слова будуть падати на роботі від перевтоми. Чи будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати. Допоможіть своїй країні – залишайтеся вдома», – закликав Глава держави.

Крім того, Президент подякував українським прикордонникам, які одними з перших долучилися до стримування поширення коронавірусу в Україні.

«Вони фактично перебувають на новій «передовій» і ведуть боротьбу з невидимим ворогом – коронавірусною інфекцією. Дякую вам за службу», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо Президент відзначив службу українських військових на сході країни.

«Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом. Дякую українським бійцям, які продовжують боронити Батьківщину. Ми робимо все, щоб Україна була здоровою. Ви робите все, щоб Україна – була», – сказав Глава держави.