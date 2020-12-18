Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Володимира Зеленського до учасників онлайн-форуму Національної ради дітей і молоді
Звернення Володимира Зеленського до учасників онлайн-форуму Національної ради дітей і молоді

18 грудня 2020 року - 15:07

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави: Понад 200 тисяч заявок надійшло на отримання 8 тис. грн допомоги від держави на період карантину

18 грудня 2020 року - 22:08

Володимир Зеленський про держбюджет-2021: Медицина і сектор безпеки та оборони отримують найбільше в історії фінансування

18 грудня 2020 року - 21:53

Президент – про динаміку захворюваності на COVID-19: Кількість тих, хто одужав, зростає, а кількість нових хворих зменшується

18 грудня 2020 року - 21:36

Маємо зробити все, щоб малий бізнес в Україні працював і розвивався в комфортних умовах – Андрій Єрмак

18 грудня 2020 року - 20:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ
Відвідання Президентом 169-го навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ

12 грудня 2020 року - 15:45

Перейти до всіх галерей

Глава держави: Понад 200 тисяч заявок надійшло на отримання 8 тис. грн допомоги від держави на період карантину

18 грудня 2020 року - 22:08

Українські громадяни та представники бізнесу подали понад 200 тисяч заявок на отримання матеріальної допомоги в межах програми, запровадженої у зв’язку з посиленням карантинних обмежень. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Через портал та мобільний застосунок «Дія» надійшло вже понад 200 тисяч заявок на отримання восьми тисяч гривень допомоги від держави», – зазначив він.

Президент також нагадав, що через регіональні відділення Державної податкової служби продовжується компенсація єдиного соціального внеску, а через Державний центр зайнятості – компенсація з часткового безробіття.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про повну виплату боргів із заробітної плати шахтарям за жовтень і листопад; з понеділка почнуться виплати за грудень.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку, яку вони надають Україні.

«Це 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. 170 – від Світового банку на соціальну допомогу постраждалим від пандемії та 640 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на розвиток східних областей, міського транспорту в усіх регіонах та будівництво доріг», – сказав він.

Також Президент у твітері повідомив про початок роботи місії МВФ щодо перегляду програми stand-by. Місія розпочне працювати в понеділок в онлайн-форматі через пандемію та продовжить роботу після новорічних свят у січні.

Версія для друку