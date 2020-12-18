Глава держави: Понад 200 тисяч заявок надійшло на отримання 8 тис. грн допомоги від держави на період карантину

Українські громадяни та представники бізнесу подали понад 200 тисяч заявок на отримання матеріальної допомоги в межах програми, запровадженої у зв’язку з посиленням карантинних обмежень. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі.

«Через портал та мобільний застосунок «Дія» надійшло вже понад 200 тисяч заявок на отримання восьми тисяч гривень допомоги від держави», – зазначив він.

Президент також нагадав, що через регіональні відділення Державної податкової служби продовжується компенсація єдиного соціального внеску, а через Державний центр зайнятості – компенсація з часткового безробіття.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про повну виплату боргів із заробітної плати шахтарям за жовтень і листопад; з понеділка почнуться виплати за грудень.

Глава держави подякував міжнародним партнерам за підтримку, яку вони надають Україні.

«Це 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. 170 – від Світового банку на соціальну допомогу постраждалим від пандемії та 640 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на розвиток східних областей, міського транспорту в усіх регіонах та будівництво доріг», – сказав він.

Також Президент у твітері повідомив про початок роботи місії МВФ щодо перегляду програми stand-by. Місія розпочне працювати в понеділок в онлайн-форматі через пандемію та продовжить роботу після новорічних свят у січні.