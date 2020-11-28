Глава держави – послам: Україні необхідно отримати перші партії вакцини від коронавірусу вже в січні

Пандемія коронавірусу ставить нові завдання перед дипломатичними представниками України, зокрема щодо забезпечення наших громадян ліцензованою якісною вакциною проти коронавірусу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

«На даний момент нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і, найголовніше, – якісного виробництва. Над цим завданням працюють керівництво держави, дипломатичний корпус, працівники українських спецслужб. Таким шляхом ідуть усі країни світу, так маємо працювати й ми», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, насамперед це завдання для українських послів у Великій Британії, США, Франції, Німеччині, Італії, Представника при ЄС.

«Але це не означає, що всім іншим послам треба розслаблятися», – зазначив він.

Президент зауважив: щоденна статистика нових заражень і смертей доводить, що для збереження життя і здоров’я українських громадян важливий кожен день.