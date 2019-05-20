Глава держави повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка та призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка

Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення Генерального прокурора Юрія Луценка (р. н. 10380), а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ (р. н. 10381) та призначення на неї Вадима Пристайка (р. н. 10382).

Вказані подання Глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

«З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання», – йдеться в листі до парламенту від 1 липня.