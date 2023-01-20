Глава держави прийняв вірчі грамоти у послів Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Республіки Кіпр Міхаліса Захаріоглу, Посла Республіки Австрія Арада Бенкьо, Посла Фінляндської Республіки Яакко Лехтовірти та Посла Держави Лівія Осами Аблгасема, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.

Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

«Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами з боку держави-терориста. Цінуємо вашу солідарність», – звернувся Глава держави до новопризначених послів.

Приймаючи вірчі грамоти в Посла Кіпру Міхаліса Захаріоглу, Володимир Зеленський висловив переконання в подальшому успішному розвитку дружніх та взаємовигідних відносин із цією державою. Президент відзначив гуманітарну допомогу, яку Республіка Кіпр надає Україні з початку широкомасштабного російського вторгнення, а також підтримку нашої країни з боку Кіпру на міжнародних майданчиках.

Глава держави висловив сподівання на продовження продуктивного діалогу з Президентом Республіки Кіпр, із яким він нещодавно провів телефонну розмову.

У розмові з Послом Арадом Бенкьо Володимир Зеленський подякував Австрії та суспільству цієї країни за активну гуманітарну підтримку України та наших громадян із початку повномасштабного вторгнення Росії. Глава Української держави відзначив тепле ставлення австрійців до вимушених переселенців з України.

Президент розповів співрозмовнику про ключові міжнародні ініціативи нашої держави, як-от формула миру, Grain from Ukraine та створення міжнародного трибуналу за злочин російської агресії, і закликав Австрію активно долучатися до їх практичного втілення. Володимир Зеленський також наголосив на важливості підтримки з боку Республіки Австрія набуття Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Вітаючи Посла Фінляндії Яакко Лехтовірту із початком дипломатичної місії в Україні, Глава держави подякував за ухвалений напередодні дванадцятий пакет оборонної підтримки.

«Дякуємо вам за допомогу, яку ми отримали за цей час. Це дуже важливо для нашої армії, яка воює за спільні цінності», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що офіційний Гельсінкі послідовно підтримує ініціативи України на міжнародній арені та спільне майбутнє у європейській родині. На думку Президента, Фінляндія ухвалила історичне рішення щодо посилення безпеки для своїх громадян, подавши заявку на вступ до НАТО. У цьому зв’язку Глава держави висловив сподівання на підтримку курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Під час розмови з Послом Держави Лівія Осамою Аблгасемом Президент України подякував за теплі слова на адресу нашої країни, побажання перемоги, стабільності та безпеки для українців.

«Ми зацікавлені у виході на інший рівень відносин між нашими державами», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент запросив лівійську сторону приєднатися до реалізації формули миру, спрямованої на відновлення міжнародної стабільності, а також ініціативи Grain from Ukraine, що має на меті суттєве збільшення постачання продовольства до країн Африки й Азії та зняти гостроту світової продовольчої кризи.

Глава держави відзначив, що Україна зацікавлена у розширенні представництва українського бізнесу на Африканському континенті та має намір посилити свою дипломатичну присутність у країнах Африки вже цього року.