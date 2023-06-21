Глава держави прийняв вірчі грамоти у послів Норвегії, Швейцарії, Азербайджану, Пакистану та Ісландії

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Королівства Норвегія Хелене Санд Андресен, Посла Швейцарської Конфедерації Фелікса Бауманна, Посла Азербайджанської Республіки Сеймура Мардалієва, Посла Ісламської Республіки Пакистан Надіра Хана та Посла Ісландії Ханнеса Хейміссона, які розпочинають дипломатичну місію в нашій країні.

Церемонія вручення вірчих грамот традиційно відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська».

Приймаючи вірчі грамоти від Посла Норвегії Хелене Санд Андресен, Президент привітав її в Україні й побажав результативної роботи на чолі дипломатичної місії.

«Ця робота буде певним викликом, адже Україна перебуває в стані війни за свою незалежність. Але ми щасливі, що народ та уряд Норвегії – Прем’єр-міністр, його команда, парламентарі – на боці правди. І надзвичайно вдячний, що ви підтримуєте демократію, і, звичайно, український народ», – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив вдячність Норвегії за підтримку України. Він подякував норвезькій стороні за надання комплексної військової, фінансової та гуманітарної допомоги, а також затвердження урядом Норвегії окремої п’ятирічної програми допомоги Україні обсягом близько 7 млрд євро.

«Це – лідерська підтримка. І приклад довгострокової допомоги для інших держав», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість оборонної допомоги, яку надає Україні норвезька сторона, і високо оцінив готовність Норвегії долучитися до авіаційної коаліції на підтримку нашої країни.

Президент висловив сподівання на активну підтримку з боку Норвегії конкретного прогресу на шляху євроатлантичної інтеграції України, надання нашій країні дієвих гарантій безпеки на Вільнюському саміті НАТО, а також участь у Глобальному саміті миру.

Під час розмови з Послом Швейцарської Конфедерації Феліксом Бауманном Володимир Зеленський зазначив, що наша держава відчуває підтримку Швейцарії.

Він нагадав, що перша Конференція з питань відновлення України відбулася саме у швейцарському місті Лугано. А сьогодні в Лондоні триває вже третя конференція, присвячена відбудові України.

«Ми дуже вдячні за такий вдалий початок цього непростого проекту з відновлення. Звичайно, попереду в нас багато викликів, але ми вдячні вам за сприяння, яке отримали», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський подякував Президенту, парламенту й усьому народу Швейцарії за підтримку України, зокрема за надання гуманітарної та фінансової допомоги, а також за прихисток для українців, які втікали від розв’язаної Росією війни. Він високо оцінив політичну й практичну допомогу, що її Швейцарія надає Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Важливо, що Швейцарія попри свій нейтральний статус не залишається осторонь і підтримує нас у захисті нашої державності, свободи й демократії», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський запросив Швейцарію взяти участь у реалізації конкретних пунктів Української формули миру та в Глобальному саміті миру.

На думку Президента, пріоритетними напрямами двосторонньої співпраці є взаємодія в контексті відбудови та відновлення України, а також гуманітарного розмінування.

Він висловив сподівання на реалізацію відповідних ініціатив у парламенті Швейцарії, спрямованих на внесення змін до законодавства, які відкрили б шлях до отримання Україною швейцарських оборонних товарів.

Вітаючи Посла Азербайджану Сеймура Мардалієва з початком дипломатичної місії в нашій країні, Глава держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Володимир Зеленський переказав найтепліші вітання Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву й відзначив, що їхня нещодавня зустріч у Кишиневі була продуктивною, адже вдалося обговорити багато питань, які становлять взаємний інтерес. Зокрема, було домовлено про участь цієї країни у відбудові міста Ірпеня.

«Наші команди вже працюють над виконанням цієї домовленості. Це буде конкретним внеском у повоєнне відновлення України», – акцентував Глава держави.

Президент України також подякував за теплий прийом в Азербайджані українців, які рятувалися від російської агресії.

Він також висловив подяку за надану Азербайджаном гуманітарну допомогу в подоланні наслідків збройної агресії Росії, зокрема спричиненої РФ техногенної катастрофи на Каховській ГЕС. Володимир Зеленський висловив сподівання на активне залучення Азербайджану до реалізації Української формули миру та участь у Глобальному саміті миру.

Президент запросив азербайджанський бізнес приєднатися до реалізації інфраструктурних та енергетичних проектів в Україні вже зараз.

Приймаючи вірчі грамоти від Посла Ісламської Республіки Пакистан Надіра Хана, Глава держави висловив переконання в необхідності подальшої активізації взаємовигідної співпраці між двома країнами й подякував за надану Пакистаном гуманітарну допомогу українському народові.

«Хочу подякувати вашій країні за підтримку України в такі важкі часи, часи викликів, а також за підтримку нашої територіальної цілісності», – сказав Президент.

Володимир Зеленський ознайомив співрозмовника з ключовими міжнародними ініціативами нашої держави, зокрема Формулою миру, Чорноморською зерновою ініціативою та глобальною гуманітарною програмою «Зерно з України».

«Україна залишається надійним гарантом світової продовольчої безпеки. Готові й надалі брати активну участь у забезпеченні продовольчої безпеки Пакистану», – наголосив Глава держави.

Під час зустрічі з Послом Ісландії Ханнесом Хейміссоном Президент подякував за непохитну підтримку України на двосторонньому рівні та в межах міжнародних організацій.

«Дякую за підтримку України, нашої територіальної цілісності й суверенітету. Дякую також за підтримку Ісландією Української формули миру», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський привітав Ісландію з успішним головуванням у Раді Європи та нещодавнім проведенням саміту цієї організації в Рейк’явіку, одним із результатів якого стало створення реєстру збитків, завданих російською агресією проти України.

Глава держави наголосив на важливості дієвої підтримки Ісландією курсу України на євроатлантичну інтеграцію, що є особливо вагомим напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Володимир Зеленський окремо відзначив нещодавнє рішення Ісландії закрити посольство у Москві, що стало промовистим сигналом солідарності з нашою країною в боротьбі з агресором.