Глава держави прийняв вірчі грамоти від нових послів Естонії, Словенії, Угорщини та ЄС

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Посла Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, Посла Республіки Словенія в Україні Матеї Превольшек, Посла Угорщини в Україні Антала Хеізера та Посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової.

Під час зустрічі з Послом Естонської Республіки, яка відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська», Володимир Зеленський подякував Естонії за непохитну й предметну підтримку України під час повномасштабної російської агресії.

Зі свого боку Посол Аннелі Кольк зазначила, що для неї честь працювати в Україні й перебувати сьогодні серед українців, вона мріяла про це.

Спілкуючись із Послом Словенії Матеєю Превольшек, Глава Української держави відзначив вагому допомогу з боку цієї країни, насамперед 10 пакетів оборонної підтримки, а також гуманітарну допомогу, надану з початку широкомасштабної російської агресії.

«Дякуємо Словенії за підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності, за всю вашу підтримку на рівні ЄС», – наголосив він.

Під час зустрічі було відзначено, що Словенія, яка з 2024 року буде непостійним членом Ради Безпеки ООН, докладатиме максимум зусиль для наближення сталого та справедливого миру для України.

Під час зустрічі з Послом Угорщини Анталом Хеізером Володимир Зеленський висловив сподівання на участь угорського керівництва в другому Міжнародному саміті щодо продовольчої безпеки.

Глава держави окремо порушив тему експорту української аграрної продукції. Було наголошено на необхідності досягнення взаємоприйнятного рішення за результатами переговорів профільних відомств двох країн.

Було обговорено взаємодію в контексті європейської інтеграції України.

Вітаючи з призначенням нового Посла ЄС в Україні Катаріну Матернову, Президент зазначив, що євроінтеграція є одним із ключових пріоритетів для нашої країни, дуже важливим для всього українського суспільства – і для цивільних, і для військових.

«Ми маємо виклик, але дуже приємний для нас – почати переговори щодо майбутнього членства в ЄС», – зазначив Володимир Зеленський.