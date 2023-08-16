Глава держави прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Чилі, Колумбії та Перу

Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії, яка відбулася на території Національного заповідника «Софія Київська», прийняв вірчі грамоти новопризначених надзвичайних і повноважних послів: Республіки Чилі –Айлін Хоо, Республіки Колумбія – Ассада Хосе Хатера Пеньї та Республіки Перу – Хуберта Віланда Конроя.

Під час зустрічі з Послом Республіки Чилі Айлін Хоо Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також відзначив важливість позиції країн Латинської Америки щодо встановлення справедливого миру для нашої країни.

«Розглядаємо Чилі як одного з регіональних лідерів і важливого партнера у Південній Америці», – зазначив він.

Глава держави висловив подяку Чилі за гуманітарну підтримку, зокрема для потреб вимушених переселенців з України, та за готовність долучитися до гуманітарного розмінування деокупованих територій нашої країни після завершення війни.

Володимир Зеленський висловив сподівання на активне залучення Чилі до виконання пунктів Української формули миру й подякував чилійській стороні за участь її представника в консультаціях дипломатичних радників щодо реалізації Формули, які відбулися в Саудівській Аравії.

З Послом Республіки Колумбія Ассадом Хосе Хатером Пеньєю Президент обговорив зміцнення двосторонніх відносин між державами, зокрема активізацію економічної взаємодії та нарощування товарообігу.

«Ми вдячні за гуманітарну допомогу під час цієї війни, яку ваш уряд передав українцям. І, звичайно, за вашу дипломатичну підтримку на рівні ООН», – сказав він.

Володимир Зеленський зупинився на ситуації на фронті й висловив сподівання на підтримку Колумбією Української формули миру.

Було окремо обговорено важливі аспекти двосторонньої співпраці.

Спілкуючись із Послом Республіки Перу в Україні Хубертом Віландом Конроєм, Президент поінформував про підготовку Глобального саміту з імплементації Формули миру й запросив Перу підтримати реалізацію її пунктів.

Глава держави також запропонував Перу розглянути можливість приєднання до ініціативи України Grain from Ukraine, оскільки сьогодні наша країна й весь світ зіткнулися з гострими викликами в питанні продовольчої безпеки через блокування Росією Чорного моря.

«Планується другий саміт цієї ініціативи. Перший був дуже успішним. У нас було багато держав-учасниць з Америки, Азії та Африки», – зазначив він.

Було обговорено питання перспектив проведення саміту Україна – Латинська Америка в контексті активізації взаємин нашої держави з цим важливим регіоном.

Під час зустрічей із послами Чилі, Колумбії та Перу Володимир Зеленський запросив президентів цих держав узяти участь у третьому саміті міжнародної Кримської платформи, а також відвідати Україну.