Глава держави привітав рішення Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського Союзу про виплату Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.

Питання надання макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19 було предметом особливої уваги Глави держави під час його телефонних контактів протягом року з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та переговорів з лідерами ЄС під час 22-го Саміту Україна – Європейський Союз 6 жовтня 2020 року.

«Я глибоко вдячний нашим партнерам у ЄС і особисто Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віце-президенту Валдісу Домбровскісу за їхній особливий внесок та підтримку нашої країни у складний час. Цей жест допомоги є черговим проявом солідарності європейських партнерів з Україною та підтримки наших зусиль щодо подальшого впровадження реформ», – відзначив Володимир Зеленський.

Українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців. Виконання Угоди про асоціацію є дороговказом для реалізації необхідних перетворень та інструментом для подальшого поглиблення інтеграції між Україною та ЄС.