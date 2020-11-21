Глава держави призначив очільником Сумської ОДА Василя Хому

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 509/2020 Глава держави підписав 23 листопада 2020 року.

Довідка. Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Має почесне звання «Заслужений юрист України».