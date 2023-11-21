Глава держави провів двосторонні зустрічі з Шарлем Мішелем і Маєю Санду

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президенткою Республіки Молдова Маєю Санду, які перебувають у нашій країні з візитом.

Глава держави подякував Президенту Європейської ради за візит, який відбувається в День Гідності та Свободи, і відзначив важливість допомоги, що її Україна отримує під час повномасштабного російського вторгнення.

«Я радий усім результатам нашої великої роботи. Усіх нас – парламенту, уряду – щодо імплементації всіх рекомендацій (Європейської комісії. – Ред.). Ми справді розраховуємо на потужне рішення в грудні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що наша держава також розраховує на продовження фінансової та військової допомоги.

Під час зустрічі з Президенткою Молдови Глава держави відзначив важливість подальшого розвитку спільних інфраструктурних проєктів. Лідери обговорили розширення можливостей українського експорту, зокрема територією Молдови.

«Україна та Молдова мають спільну мету – членство у Європейському Союзі. І спільно рухаються до реалізації цієї мети. Дуже символічно, що зараз, через десять років після нашої Революції Гідності, ми разом. Ми разом додаємо результатів для наших країн і зміцнюємо і наш регіон, і всю Європу», – зазначив Володимир Зеленський.

Глави держав наголосили на важливості розвитку регіональної співпраці.

Президенти обговорили питання безпеки, а також виклики, які постають перед Україною та Молдовою в зимовий період.

Лідери скоординували кроки щодо двосторонньої співпраці в енергетичній галузі.