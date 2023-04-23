Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наша перемога в цій війні буде спільною – усіх, хто її наближав – звернення Президента України
Наша перемога в цій війні буде спільною – усіх, хто її наближав – звернення Президента України

23 квітня 2023 року - 21:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави провів координаційну нараду щодо ситуації на Житомирщині

24 квітня 2023 року - 17:56

Президент України: Працюємо над звільненням із полону як військових, так і цивільних

24 квітня 2023 року - 16:31

Естонія може бути впевненою, що перемога України у війні з РФ буде гарантією історичного результату для всіх народів Європи – Володимир Зеленський після переговорів із Каєю Каллас у Житомирі

24 квітня 2023 року - 16:21

Наша перемога в цій війні буде спільною – усіх, хто її наближав – звернення Президента України

23 квітня 2023 року - 21:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Житомирської області та зустріч із Прем’єр-міністром Естонії
Робоча поїздка Президента України до Житомирської області та зустріч із Прем’єр-міністром Естонії

24 квітня 2023 року - 16:21

Перейти до всіх галерей

Глава держави провів координаційну нараду щодо ситуації на Житомирщині

24 квітня 2023 року - 17:56

Глава держави провів координаційну нараду щодо ситуації на Житомирщині

У межах робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського на Житомирщину відбулася координаційна нарада з питань безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні, у якій взяли участь керівники сил безпеки та оборони й правоохоронних органів.

Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко поінформував Главу держави про соціальну-економічну ситуацію в області.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів Президентові та учасникам наради про комплексні заходи щодо зміцнення держкордону в межах Житомирської області, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

На нараді також заслухали інформацію про стан готовності підрозділів ТрО Збройних Сил України забезпечувати оборону державного кордону на території Житомирщини.

Командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Максим Миргородський доповів Президентові про стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин і підрозділів ДШВ.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів про забезпечення життєдіяльності обласного центру та оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Учасники наради також заслухали інформацію від обласного керівництва Служби безпеки України та Національної поліції про оперативну та криміногенну ситуацію на території Житомирської області.

ф

Робоча поїздка Президента України до Житомирської області та зустріч із Прем’єр-міністром Естонії

24 квітня 2023 року - 16:21
Версія для друку