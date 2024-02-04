Глава держави провів нараду щодо енергобезпеки Дніпропетровщини й ознайомився з будівництвом проєкту водозабезпечення Кривого Рогу

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань захисту об’єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення сталого електропостачання в регіоні.

Главі держави доповіли про поточну ситуацію в області, особливо на Нікопольщині та Криворіжжі, у зв’язку з активізацією масованих ворожих обстрілів енергетичних об’єктів, про заходи, яких вжито для їх захисту.

На нараді обговорили поточну ситуацію з енергопостачанням регіону – його на сьогодні відновили всім споживачам. Окрему увагу приділили системам пасивного захисту енергооб’єктів, зокрема інтенсифікації відповідних робіт, та об’єктів критичної інфраструктури за допомогою ППО.

Володимир Зеленський також ознайомився з будівництвом експериментального проєкту водозабезпечення Кривого Рогу та прилеглих громад. Зокрема, він оглянув спорудження найбільшої насосної станції нового магістрального водогону «Інгулець – Кривий Ріг», протяжність якого становить 145 км. Після запуску він забезпечить водою 1,5 млн жителів регіону, які залишилися без доступу до води після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Стабільне водопостачання матимуть жителі Марганця, Нікополя, Томаківки, Покрова, Мар’янського та інших прилеглих населених пунктів.

У серпні 2023 року відбувся пуск води першою ниткою водогону. У січні поточного року запрацювала перекидна гілка каналом Дніпро – Кривий Ріг.

Як доповіли Президентові, попри обстріли та несприятливі погодні умови роботи вдалося виконати на 95%. Будівництво триває цілодобово. Зараз монтують обладнання насосних станцій, які є одним із найважливіших елементів магістрального водогону.

