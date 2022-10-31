Глава держави провів нараду щодо підсумків першого парламентського саміту Кримської платформи

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, присвячена підсумкам першого парламентського саміту Кримської платформи, який тривав 24-26 жовтня в Загребі (Хорватія).

Як зазначалося, участь у ньому взяли представники парламентів 42 країн, а також очільники п’яти парламентських асамблей міжнародних організацій та об’єднань, зокрема Європейського парламенту. Демонстрацією потужної міжнародної підтримки України стала участь у саміті лідерів парламентів країн G7, зокрема спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Учасники саміту чітко підтвердили, що Крим – це Україна, а спроба його анексії Росією є грубим порушенням норм міжнародного права та ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Боротьба України з російською агресією – це боротьба за демократичні цінності, і весь вільний демократичний світ об’єднався у підтримці нашої країни. Саміт у Загребі також надіслав чіткий сигнал: Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.

За результатами саміту було ухвалено Спільну декларацію, у якій підтверджено: відданість суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; невизнання й засудження тимчасової окупації та незаконної анексії Росією Криму, а також будь-яких інших окупованих територій України; засудження систематичних порушень прав людини й тривалої мілітаризації Кримського півострова.

Під час наради обговорили модель реінтеграції, відновлення та розвитку українського Криму, яка має бути готова до імплементації, щойно півострів буде звільнено від тимчасової окупації.

Учасники наради також ухвалили рішення про проведення третього саміту Кримської платформи на рівні глав держав та урядів наступного року.