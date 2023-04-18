Глава держави провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у Волинській області 

﻿Під час робочої поїздки на Волинь Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону, а також актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував учасників наради про соціально-економічну ситуацію в області, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд.

Під час наради було заслухано доповіді про ситуацію в зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Волинь» та готовність військових підрозділів до виконання завдань, а також про заходи щодо укріплення державного кордону в межах Волинської області.

Крім того, на нараді йшлося про оперативну та криміногенну обстановку в регіоні.

Учасники розглянули питання щодо роботи митних органів на міжнародних пунктах пропуску у Волинській області, а також про роботу ДСНС щодо захисту цивільного населення регіону.