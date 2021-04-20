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Глава держави провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН

21 квітня 2021 року - 18:57

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Глава держави подякував Генеральному секретарю за його зусилля в подоланні викликів, спричинених пандемією COVID-19. Відбувся обмін думками щодо ініціативи Антоніу Гутерріша з розробки під егідою Групи двадцяти глобального плану вакцинації.

«Всеохопна вакцинація – єдиний вихід. На жаль, доступ до безпечних і ефективних вакцин досі нерівний. Однак хочу відзначити й подякувати за ваше лідерство у подоланні викликів та в координації глобальних дій під час пандемії коронавірусу», – сказав Президент.

Окрему увагу було приділено безпековій ситуації на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Володимир Зеленський подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

«Хочу ще раз висловити підтримку вашому торішньому заклику про припинення вогню на період пандемії COVID-19», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна однією з перших підтримала цей заклик та робила все можливе для його втілення, починаючи з липня 2020 року. Також Президент поінформував Генерального секретаря про створення в Україні Центру протидії дезінформації, що має стати міжнародним хабом боротьби з деструктивним інформаційним впливом.

Глава держави наголосив, що ініціатива Кримської платформи, яку Україна офіційно розпочне проведенням саміту в серпні, поверне питання Криму на міжнародний порядок денний, запустить процес деокупації півострова та стане практичним механізмом для захисту прав людини в Криму вже тепер.

Президент також відзначив важливу практичну роль у відстеженні ситуації в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України, яку відіграє Моніторингова місія ООН з прав людини.

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