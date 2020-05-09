Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.

Президент Фінляндської Республіки подякував українській стороні за ефективну взаємодію в питанні забезпечення участі громадян України у сезонних аграрних роботах у Фінляндії. Володимир Зеленський наголосив на важливості безумовного гарантування безпеки українців при виїзді на роботу у Фінляндію.

«Хочу підтвердити, що наша позиція базується на гарантуванні умов безпеки українців у зв’язку з пандемією COVID-19, а також на виведенні з тіні процесу трудової міграції, встановленні чітких і прозорих рамок для легального працевлаштування українців за кордоном. Дуже ціную, що з Фінляндією домовлено про легальні контракти на понад три місяці, оформлення медичного страхування та комфортного проходження карантину», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України також зауважив, що сезонна співпраця стає важливим напрямком двосторонньої взаємодії України та Фінляндії. У цьому контексті він підтвердив зацікавленість нашої держави у започаткуванні діалогу у сфері менеджменту лісового господарства.

«Україна передала на розгляд фінляндської сторони проект міжурядової угоди про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції. Прошу вашого сприяння у прискоренні підготовки цього документа до підписання», – сказав Глава Української держави.

Співрозмовники також відзначили конструктивну взаємодію в питанні забезпечення своєчасного повернення додому громадян обох держав у період дії карантину.

Володимир Зеленський висловив подяку за допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом, здійснену через Фінляндський комітет Червоного Хреста.

«Бажаю здоров'я вам та народу Фінляндії, а всім, хто хворіє, – якнайшвидшого одужання», – зазначив він.

Президент України звернувся з проханням про подальшу підтримку нашої держави у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна та МВФ погодили нову програму stand-by в обсязі 5 мільярдів доларів терміном на 18 місяців.

«Усі передумови для початку практичної роботи за програмою МВФ виконані, гроші фонду спрямовуються на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету», – наголосив Глава Української держави.

На прохання Президента Фінляндії окрему увагу було приділено безпековій ситуації на Донбасі. Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України.

Саулі Нііністьо запросив Президента України після закінчення пандемії коронавірусу відвідати Фінляндію.