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Глава держави провів у Чернігові зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи

3 квітня 2023 року - 18:16

Глава держави провів у Чернігові зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи

Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, яка вже вдруге з початку повномасштабної агресії відвідує нашу країну.

Зокрема, Генсек Ради Європи разом із Главою держави побувала в селі Ягідному, де оглянула зруйновану російськими військами інфраструктуру та житлові будинки, а також школу, де окупанти утримували місцеве населення.

«На прикладі цієї школи ви побачили справжній концентраційний табір і ті жахливі наслідки, які принесла російська агресія українцям – від немовлят до людей літнього віку», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи було докладно обговорено роботу на міжнародному юридичному фронті з притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Сторони також приділили увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк’явіку.

Володимир Зеленський окремо закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій, та спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити повернення протиправно депортованих українців, передусім дітей.

Президент привітав нещодавнє ухвалення Плану дій Ради Європи для України на 2023–2026 роки «Стійкість, відновлення та реконструкція» й висловив сподівання на його успішну реалізацію.

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