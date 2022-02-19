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Виступ Президента України на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки
Виступ Президента України на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Глава держави провів в аеропорту «Бориспіль» нараду з керівництвом силових відомств

19 лютого 2022 року - 23:20

Після повернення з Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом сил безпеки та оборони, що відбулася в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Глава держави заслухав детальні звіти про події останньої доби на сході України та стан бойової готовності військ.

Президент отримав актуальну інформацію від розвідувальних служб щодо ситуації на території Росії та Білорусі вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Крім того, йшлося про нагальні проблеми гуманітарного характеру та шляхи їх розв'язання.

Учасники наради обговорили можливі сценарії подальшого розвитку подій та необхідні кроки України у разі реалізації кожного з них.

Володимир Зеленський дав доручення щодо актуального додаткового матеріально-технічного забезпечення військ.

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