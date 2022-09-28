Глава держави провів зустріч з делегацією Національних зборів Франції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Національних зборів Франції на чолі з їх головою Яель Брон-Піве.

Глава держави зазначив, що перший в історії візит голови нижньої палати парламенту Франції до України, що відбувається у вирішальний для нашої країни час, є чітким свідченням солідарності з боку Французької Республіки, підтримки незалежності й територіальної цілісності України.

Основну увагу під час зустрічі приділили незаконному проведенню псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях нашої країни та реакції світу на це.

«Своєю агресивною політикою Росія продовжує штучні референдуми, і тут дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу і, безумовно, Франція, підтримали Україну та максимально жорстко засудили ці фейкові референдуми», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо було відзначено важливість того, що Франція категорично не визнає псевдореферендуми, які Росія провела на окупованих територіях України.

Президент зазначив, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого санкційного пакету, що має бути набагато потужнішим за попередні.

Глава держави зробив акцент на значній оборонній підтримці України з боку Франції та відзначив особливу роль у цьому питанні Президента Еммануеля Макрона. Було акцентовано на необхідності продовження та посилення військово-технічної допомоги.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу саме під час головування Франції у Раді ЄС. У цьому зв’язку Глава Української держави подякував Президенту Французької Республіки та всьому французькому народу за широку підтримку європейської інтеграції нашої держави, а також висловив переконання у продовженні Україною поступу на цьому шляху.

«Ми бачили, як на вулицях Франції на початку агресії, а потім у момент розв’язання важливого геополітичного питання щодо кандидатства і щодо членства в ЄС нас підтримувало французьке суспільство», – сказав Президент.

Обговорюючи тему ядерного шантажу світу з боку Росії, влаштованого на Запорізькій АЕС, Глава держави подякував Франції та особисто Президенту Еммануелю Макрону за активні дії у питанні організації візиту місії МАГАТЕ на станцію.

З огляду на масштаби та природу злочинів РФ в Україні Володимир Зеленський закликав парламент Франції ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

У межах зустрічі окремо приділили увагу питанням важливої комплексної допомоги, яку Франція надає Україні (безпекової, дипломатичної, політичної та фінансової), а також перспективних напрямів її нарощування з урахуванням актуальних потреб нашої держави.

Напередодні 90-х роковин Голодомору Президент України звернувся до французьких законодавців із закликом визнати цю трагедію актом геноциду українського народу.