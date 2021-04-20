Глава держави провів зустріч з керівниками ПЦУ, УПЦ та УГКЦ напередодні Великодня

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм, Предстоятелем Української православної церкви Онуфрієм та Главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком щодо святкування Великодня в умовах карантинних обмежень.

У зустрічі також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Глава держави зазначив, що напередодні Великодня ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні контрольована.

«Ми якраз збили третю хвилю. Зараз перший тиждень, коли йде зменшення на одну-дві тисячі захворілих щодня. І я хотів обговорити з вами, які ще потужні сигнали ми могли б надіслати, щоб не допустити повернення регіонів у «червону» зону після Великодня, адже це дуже впливає на громадян та економіку», – зауважив він.

Президент подякував очільникам церков за допомогу під час першої хвилі пандемії коронавірусу торік, коли вони інформували вірян про те, що важливо берегти себе та своїх близьких.

Володимир Зеленський також звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, адже це – єдиний шлях до подолання пандемії.

«Тому для нас також важливо, щоб люди, які приходять до ваших церков по допомогу, чули про важливість вакцинації», – зазначив він.

Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року; щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски.

Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення.

Крім того, на зустрічі Президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.

Глави церков висловили подяку державі за включення священнослужителів разом із соціальними працівниками до другої хвилі вакцинації.

На зустрічі також обговорили підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції, найголовнішим питанням якого є обговорення повернення до режиму тиші. У зв’язку з цим Глава держави попросив предстоятелів церков звернутися з посланням до вірян щодо підтримки відновлення режиму припинення вогню, яке почули б в усій Україні, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Президента проінформували, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила окреме звернення щодо «пасхального перемир’я», в якому закликала всіх, хто має відповідні компетенції та владу, відкласти зброю.

Володимир Зеленський також запросив предстоятелів на святкування 30-річчя незалежності України та висловив сподівання на проведення спільної молитви за Україну.