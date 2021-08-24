Глава держави провів зустріч з представниками ділових кіл США

Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з представниками американського бізнесу.

Відкриваючи зустріч, Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що на ній представлені фінансові, енергетичні компанії, компанії, що працюють у аграрному секторі, інфраструктурній та оборонній галузях.

Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України, спрямований на те, щоб залучити близько 300 млрд дол. в українську економіку.

«Ми можемо робити ці перетворення самі, але це займе близько 20-25 років, тому нам потрібна гарна підтримка з боку великих компаній, і ми будемо раді їм», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна нині робить реальні, а не декларативні кроки для підтримки бізнесу. Зокрема, парламент ухвалив історичну земельну реформу, яку ініціював Президент. Він зауважив, що Україна зацікавлена в інвестиціях для розвитку іригації.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на інфраструктурних перетвореннях у нашій країні та програмі «Велике будівництво», завдяки якій будують тисячі кілометрів нових доріг, нові мости. Ухвалено важливий закон про концесію, і іноземні інвестори вже зайшли у два українські порти – Херсон і Ольвія.

Президент нагадав і про банківську реформу та готовність до приватизації одного з найбільших банків в Україні – ПриватБанку, реформу державного концерну «Укроборонпром», енергетичні проекти та «зелений» курс.

Також Володимир Зеленський згадав закон про «інвестиційних нянь», коли інвестор, який вкладає в Україну від 20 млн євро, має спеціальну підтримку з боку українського уряду.

«Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови», – наголосив Президент, закликаючи американський бізнес інвестувати в Україну.