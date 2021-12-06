Глава держави провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і підписав закон про військових капеланів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Під час заходу Глава держави підписав Закон України «Про Службу військового капеланства» № 1915-ІХ, який парламент ухвалив 30 листопада.

«Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових», – прокоментував Президент підписаний документ.

Представники Ради церков висловили подяку Главі держави за підтримку цього важливого закону. Зі свого боку Володимир Зеленський подякував за їхню допомогу українським військовим, які захищають нашу державу.

«Хочу попросити: якщо буде від вас якийсь публічний сигнал щодо підтримки процесу мирного врегулювання, то буду дуже вдячний», – зауважив Президент.

Глава держави окремо відзначив системну допомогу церков і релігійних організацій у боротьбі з пандемією COVID-19.

Він зауважив, що зустрічі з релігійними лідерами дають змогу почути про виклики й проблеми, які турбують людей, та знайти відповіді на важливі питання.

«Хотів би подякувати вам за те, що ви робите, щоб наше життя було справді мирним і спокійним. Робите своєю працею, своїми молитвами, своїм щоденним життям», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави привітав Всеукраїнську раду церков із 25-річчям створення. «Це прекрасний дієвий інструмент, який є не в кожній країні світу. Бажаю стабільності Раді церков», – зазначив він.

Під час зустрічі також порушували проблему реформи інтернатів і протидії домашньому насильству. Зокрема, йшлося про необхідність ефективної реакції правоохоронних органів на такі випадки. У цьому контексті торкнулися питання ратифікації Стамбульської конвенції. Глава держави зауважив, що її ухвалення лежить у площині діяльності Верховної Ради.

«Коли ми кажемо про насилля в сім’ях, мені здається, треба врегулювати на законодавчому рівні, як вирішувати такі моменти, підтримуючи сім’ї», – сказав Володимир Зеленський.

«У будь-якому разі такі питання мають обговорюватися в широкому колі, і вважаю, що Рада церков повинна мати представників при обговоренні цього чи альтернативного законодавчого акта, який захистить людей», – додав Глава держави.