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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства
Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

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Глава держави провів зустріч з Президентом Франції

15 грудня 2021 року - 17:41

Глава держави провів зустріч з Президентом Франції

На полях саміту Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Лідери обговорили актуальні питання українсько-французької співпраці, зокрема реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проектів, яких було досягнуто за підтримки глав двох держав.

Президенти також обговорили питання європейської інтеграції нашої країни. Володимир Зеленський привітав амбітні плани Франції на період її головування в Раді ЄС у першому півріччі 2022 року та висловив сподівання, що французьке головування приділятиме окрему увагу питанням безпеки України та протидії російській гібридній агресії у Європі.

Лідери скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України. Глава держави відзначив, що курс України на членство в НАТО залишається незмінним, а підтримка цього курсу в українському суспільстві продовжує зростати.

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Участь Президента України в шостому саміті Східного партнерства

15 грудня 2021 року - 13:47
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