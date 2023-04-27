Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України
Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України

27 квітня 2023 року - 21:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави провів зустрічі з президентами Чехії та Словаччини

28 квітня 2023 року - 16:04

Заступник керівника Офісу Президента ознайомив послів G7 із проектом податкової реформи

28 квітня 2023 року - 12:46

Продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії – звернення Президента України

27 квітня 2023 року - 21:51

Андрій Єрмак обговорив із радниками президентів Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії питання гарантій безпеки для України

27 квітня 2023 року - 20:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Глави держави з президентами Чехії та Словаччини у Києві
Зустріч Глави держави з президентами Чехії та Словаччини у Києві

28 квітня 2023 року - 14:54

Перейти до всіх галерей

Глава держави провів зустрічі з президентами Чехії та Словаччини

28 квітня 2023 року - 16:04

Глава держави провів зустрічі з президентами Чехії та Словаччини

﻿Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Чеської Республіки Петром Павелом і Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, які перебувають з візитом у нашій країні.

Під час переговорів із Президентом Чехії Глава Української держави подякував чеському уряду та всьому суспільству за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую за ваш візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Ми високо цінуємо підтримку з боку вашої країни, вашого суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Чехії висловив підтримку Україні та захоплення рішучістю й сміливістю українського народу, який бореться за свою незалежність. 

На зустрічі з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою Глава Української держави подякував її країні за гуманітарну та оборонну підтримку України.

«Дякую за підтримку українців, які тимчасово перебувають у вашій країні, за підтримку з боку суспільства. Також дякую за потужну підтримку нашої армії на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість допомоги Словаччини у відновленні нашої країни.

Зі свого боку Зузана Чапутова наголосила на всебічній підтримці України з боку Словаччини.

 

Версія для друку