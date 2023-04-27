Глава держави провів зустрічі з президентами Чехії та Словаччини

﻿Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Чеської Республіки Петром Павелом і Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, які перебувають з візитом у нашій країні.

Під час переговорів із Президентом Чехії Глава Української держави подякував чеському уряду та всьому суспільству за всебічну підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую за ваш візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Ми високо цінуємо підтримку з боку вашої країни, вашого суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Чехії висловив підтримку Україні та захоплення рішучістю й сміливістю українського народу, який бореться за свою незалежність.

На зустрічі з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою Глава Української держави подякував її країні за гуманітарну та оборонну підтримку України.

«Дякую за підтримку українців, які тимчасово перебувають у вашій країні, за підтримку з боку суспільства. Також дякую за потужну підтримку нашої армії на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість допомоги Словаччини у відновленні нашої країни.

Зі свого боку Зузана Чапутова наголосила на всебічній підтримці України з боку Словаччини.