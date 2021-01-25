Глава держави створює Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові, першим завданням якого стане розробка Муніципального кодексу України

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Конгресу місцевих та регіональних влад, який має сприяти встановленню якісно нових відносин між центральною та місцевою владою.

«Відносини між центром та громадами мають стати абсолютно новими, я б сказав – якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими та дієвими. Задля цього ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Він стане майданчиком для діалогу та рішень», – сказав Глава держави під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Президент зазначив, що у Конгресу місцевих та регіональних влад буде свій постійно діючий офіс, і його робота має бути максимально ефективною, а не лише «на папері».

За словами Володимира Зеленського, першим глобальним питанням, на якому слід зосередитись новому органу, має стати підготовка Муніципального кодексу України.

«Є різні бачення, різні моделі цього документа. Думаю, що вам вдасться розробити кодекс, який сприятиме не лише розвитку окремих регіонів, але й зміцненню унітарної, неподільної України», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що центральна та місцева влада – не конкуренти й не суперники, а партнери та одна команда, і це потрібно усвідомити.

«Коли Україна буде сильною, квітучою, нарешті мирною – ми всі переможемо. Якщо ні – ми всі, насамперед ми з вами, точно програємо. Тож давайте взаємодіяти, давайте слухати, давайте говорити, чути й допомагати один одному, працювати з думкою не про наступні вибори, а про наступні покоління українців», – закликав Глава держави.

Зі свого боку Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що реформа адміністративно-територіального устрою – це не лише про додаткові можливості, а й про відповідальність за організацію власного добробуту на місцях.

«Надані в результаті реформи фінансові та управлінські можливості дозволили громадам успішно реалізувати місцеві ініціативи, і все більше громад продовжують розкривати власний потенціал. Тепер у межах децентралізації необхідно посилити взаємодію між органами державної влади та місцевим самоврядуванням», – сказав голова уряду.