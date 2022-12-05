Глава держави та Прем’єр-міністр Чорногорії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори у відеоформаті з головою уряду Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

Глава Української держави розповів співрозмовнику про сьогоднішні повітряні атаки Росії на територію України, які вкотре засвідчили, що російське військово-політичне керівництво не має наміру припиняти свої агресивні дії.

«Впевнений, що в усьому світі суспільства зрозуміють, що не можна балансувати між добром і злом, що зло треба ставити на місце. Впевнений, що всім світом ми це, безумовно, зробимо. Зробимо так, щоб Росія поважала міжнародне право й суверенітет будь-якої держави», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав парламент Чорногорії долучитися до парламентів інших країн у питанні визнання Росії країною – спонсором тероризму.

Глава держави висловив подяку Чорногорії за тверду політичну підтримку та вагому практичну допомогу, що надається нашій країні. Він високо оцінив послідовне приєднання Чорногорії до всіх санкційних пакетів, що були ухвалені Європейським Союзом щодо РФ.

Зі свого боку Дрітан Абазович запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку з боку Чорногорії.

«Ви захищаєте не лише власну територіальну цілісність і суверенітет – ви бороните універсальні цінності: право людей обирати своє майбутнє, майбутнє своєї країни. Ми готові повною мірою працювати щодо санкцій, ми надаємо допомогу біженцям, а також фінансову, військову допомогу», – зазначив він.

Володимир Зеленський окремо подякував Чорногорії за надану Україні військово-технічну допомогу, яка має виключну важливість для посилення оборонних спроможностей нашої країни.

Співрозмовники докладно обговорили питання європейської інтеграції України та Чорногорії як країн – кандидатів на вступ. Президент і Прем’єр-міністр висловилися за необхідність практичної взаємодії в контексті підготовки України до наступного етапу – початку передвступних переговорів.

Окрему увагу під час розмови було приділено реалізації Україною стратегії євроатлантичної інтеграції. Глава держави наголосив, що Україна продовжує послідовну реалізацію стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію та розраховує на використання важливого досвіду Чорногорії, яка вже пройшла свій шлях до членства в Альянсі.

Зі свого боку Дрітан Абазович зазначив, що Чорногорія підтримує політику відкритих дверей Альянсу і, відповідно, перспективу набуття Україною повноправного членства в НАТО.

За результатами переговорів лідери підписали Спільну декларацію, що визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чорногорією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

На завершення переговорів Дрітан Абазович запросив Президента Володимира Зеленського відвідати з візитом Подгорицю після перемоги України.