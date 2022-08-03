Глава держави: Україна змінює свою політику щодо Африки та прагне тіснішої взаємодії з африканськими країнами

Україна прагне розширювати зв’язки з країнами Африки й почала цей процес іще до повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами, зокрема з представниками ЗМІ з Нігерії, ПАР, Кенії та Гани.

«Ми в Україні змінюємо цю політику. І почали її змінювати до початку повномасштабної війни з боку Росії. Навіть під час війни я призначив спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки. Ми хочемо розширювати наші зв’язки. Для нас це дуже важливо. Ми також прагнемо знаходити для себе різні галузі для інвестування», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що восени заплановане турне міністра закордонних справ України державами Африки.

«Я не можу зараз зробити цього через війну. Планував до війни, і впевнений, що після війни це зроблю», – додав він.

Глава держави нагадав, що вже після початку повномасштабного вторгнення Росії провів телефонні розмови з лідерами багатьох африканських країн.

«Ми змогли підняти цей пласт, про який раніше забувала наша дипломатія. І я вважаю, що це спільна проблема України й країн Африканського континенту, що ми не наблизилися один до одного за роки незалежності нашої держави», – сказав Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що в майбутньому Україна та держави Африки матимуть багато спільних економічних проектів. За його словами, наша держава готова бути гарантом продовольчої безпеки африканських країн. Україна також прагне до культурного обміну. Крім того, наша держава має одну з найрозвиненіших IT-індустрій у світі, дуже високий рівень цифрових послуг для населення й готова ділитися цим досвідом.

«Я вважаю, що Африканський континент – це недооцінена територія, недооцінені країни й потенціал людей. Тому що я знаю, наскільки недооцінений також наш край і наші люди. І зараз через блокування портів увесь світ побачив, скільки всього робила Україна і скільки вона може зробити», – резюмував Глава держави.