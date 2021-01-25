Глава держави увів у дію рішення РНБО про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики та промисловості

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 35/2021, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня «Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості».

Відповідно до рішення РНБО, з метою підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки Кабінет Міністрів має у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел. До 1 липня має бути поданий проект закону про затвердження нової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та щодо встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження.

Крім того, уряд має здійснювати супровід у парламенті законопроекту про статут охорони Національною гвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів і низки документів, спрямованих на врегулювання ситуації на оптовому ринку електроенергії.

Також слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, а до 1 квітня поточного року – затвердити концепцію державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з її подальшим ухваленням протягом шести місяців. Програма має забезпечити фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» задля збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики.

У документі також наголошується на необхідності забезпечення фінансування та реалізації в повному обсязі Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019-2023 роки; спорудження сховищ для осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій і об’єктів їхньої інфраструктури та визначення критеріїв приймання таких відходів на захоронення в сховищі комплексу виробництв «Вектор». Зокрема, мають бути завершені об’єкти та відповідна інфраструктура й розпочато приймання на захоронення відпрацьованих відходів до наявних сховищ та забезпечена ефективна діяльність державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Норми радіаційної безпеки України та основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України мають бути узгоджені із Законом «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», нормами безпеки МАГАТЕ та рекомендаціями Міжнародної комісії з радіологічного захисту. Також наголошується на опрацюванні питання щодо законодавчого врегулювання поводження з матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання, і врегулюванні питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за їхнє використання у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів тощо.

Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проекті будівництва та введення в експлуатацію. Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств.

Контроль за виконанням вказаного рішення РНБО покладається на її секретаря.