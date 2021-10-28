Глава держави в Одесі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад: Треба вакцинуватися – на сьогодні це єдине рішення

У межах робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Главі держави, на якому було детально розглянуто питання протидії поширенню коронавірусної хвороби.

«Ми з вами сьогодні свідки чергової потужної хвилі коронавірусу, хвилі «Дельта» й появи нових штамів. Щодня – антирекорди в усьому світі, і ми не виняток. Щодня в Україні антирекорди й захворілих, і, на жаль, померлих», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що втрати від пандемії за добу вже наближаються до добових втрат військових під час Другої світової війни. Тому й чиновники, і бізнес, і громадяни мають вживати заходів, щоб збільшити кількість щеплених.

«Ми розуміємо, що вихід один – вакцинація. Треба збільшувати відсоток вакцинованих людей, щоб вийти з цього колапсу. Очільники на місцях, дуже вас прошу засинати й прокидатися з цією темою», – закликав Глава держави.

Президент нагадав, що на минулому засіданні Ради національної безпеки і оборони було поставлено завдання збільшити кількість щеплень проти коронавірусу до 300 тисяч за добу. І на сьогодні в Україні вже роблять близько 290 тисяч щеплень, але треба ще активніше нарощувати темпи вакцинації, адже збільшується кількість хворих і смертей.

У цьому контексті Володимир Зеленський подякував ЗМІ, зокрема й центральним, які долучилися до кампанії з донесення до людей інформації про важливість та безпечність вакцинації.

«Я дуже прошу, щоб ми всі виключили соцмережі з цього питання і включили мозок. Треба вакцинуватися – на сьогодні це не «страшилки», це єдине рішення. Я хочу, щоб ми не боялися цих «страшилок» у ЗМІ та соцмережах, а боялися цього вірусу», – сказав Глава держави й додав, що нині в усьому цивілізованому світі ставлення людини до вакцинації стає майже показником її грамотності та обізнаності.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що кожен посадовець має щодня попереджати громадян про небезпеку COVID-19 і на власному прикладі демонструвати важливість вакцинації.

За його словами, сьогодні в Україні достатньо вакцин проти коронавірусу й відкрито значну кількість пунктів вакцинації.

«Уряд, і команда Президента, і всі владні структури зробили все, щоб цей процес був організований, але досі в деяких містах виникають питання», – зауважив Андрій Єрмак.

Він також повідомив, що на виконання завдання Володимира Зеленського представники Кабінету Міністрів та Офісу Президента частіше відвідуватимуть регіони України, контролюватимуть і допомагатимуть у розв'язанні проблемних питань на місцях.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у роботі Конгресу за допомогою відеозв'язку, розповів про забезпечення киснем медичних закладів, де лікують хворих на коронавірус.

«Кисню вистачає. Достатньо зроблено кисневих станцій, які генерують кисень на місцях. Де є потреба підвозити (кисень. – Ред.), Міністерство охорони здоров’я дуже чітко дотримується логістики стосовно поставок. Переконаний, ми можемо говорити про забезпечення лікарень киснем всюди, де це необхідно», – наголосив очільник уряду.

За інформацією міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі 16 областей України перейшли на «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У системі охорони здоров’я розгорнуто 70 тис. ліжок для хворих на коронавірус, з них понад 48 тис. зайняті, зазначив він.

Віктор Ляшко також нагадав, що у п'ять-шість разів зросло споживання кисню інфікованими.

«Сьогодні серед госпіталізованих 80% пацієнтів – киснезалежні. Споживання кисню зросло в рази. У жовтні два заводи зупинилися на регламентні роботи, щоб відновитись і продовжити працювати з більшою потужністю. Один завод уже відновив роботу у п’ятницю, інший – з понеділка», – повідомив міністр.

За словами урядовців, згідно з прогнозами, через тиждень очікується вихід на плато захворюваності.

На завершення Президент подякував медикам, без яких Україна не змогла б упоратися з пандемією коронавірусу. Глава держави також закликав уряд не допускати затримок з виплатою заробітної платні й доплат лікарям та іншому медперсоналу.

«З наступного року наші медпрацівники отримуватимуть мінімум тринадцять з половиною тисяч, а лікарі – мінімум двадцять тисяч гривень… Але прошу звернути увагу на те, щоб усе ж таки жодних затримок з нашого боку… Я розумію, що вони невеликі, не по всій території України, однак не може бути затримок щодо заробітних плат наших лікарів», – наголосив Володимир Зеленський.