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Глава держави в Одесі відвідав есмінець «Росс» ВМС США: Завдяки підтримці наших партнерів Україна зможе успішніше захищати свою незалежність

4 липня 2021 року - 15:01

Глава держави в Одесі відвідав есмінець «Росс» ВМС США: Завдяки підтримці наших партнерів Україна зможе успішніше захищати свою незалежність

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав есмінець «Росс» Військо-Морських Сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях «Сі Бриз – 2021».

Главу держави ознайомили з обладнанням та озброєнням судна. 

На борту есмінця Президент України поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-Морських Сил США віце-адміралом Юджином Блеком.

Володимир Зеленський назвав символічним те, що в один день відзначаються День ВМС України та День Незалежності США, і привітав американський народ з цим надзвичайно важливим святом.

«Я вважаю, що ці дві події пов'язані між собою. Адже сьогодні Україна відстоює свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність на сході. І ми віримо, що завдяки підтримці наших партнерів, Сполучених Штатів Америки, і на суші, і на воді, і в повітрі зможемо більш упевнено та успішно захищати нашу незалежність», – зазначив Глава держави.

Президент висловив переконання, що наймасштабніші за всю історію навчання «Сі Бриз» цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Зі свого боку віце-адмірал Юджин Блек наголосив, що для американських військових – велика честь вітати на борту есмінця Президента країни, яка бореться за свою незалежність.

Він зазначив, що під час навчань «Сі Бриз – 2021» відпрацьовується багато елементів для досягнення взаємосумісності, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.

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Робоча поїздка Президента Володимира Зеленського до Одеської області

4 липня 2021 року - 13:16
В Одесі Президент України Володимир Зеленський відвідав американський есмінець «Росс», який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях «Сі Бриз – 2021», та поспілкувався з командувачем 6-го флоту Військово-Морських Сил США віце-адміралом Юджином Блеком, 4 липня 2021 року
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