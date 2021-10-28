Глава держави відвідав Одеський національний художній музей і ознайомився з планом його реставрації

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеський національний художній музей, який буде відреставровано в межах Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави оглянув експозиції робіт Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботи художників ХХ століття та витвори сучасного мистецтва.

Також Володимир Зеленський переглянув виставку робіт Олександра Ройтбурда, який був директором цього музею у 2018-2021 роках. Після його смерті Президент України підписав указ про надання Одеському художньому музею статусу національного.

«Завдяки енергії й таланту Олександра Ройтбурда, який залишив тут частинку своєї душі, музей набув зовсім іншого значення не лише для Одеси, а й для всієї України. Це місце стає своєрідним магнітом для поціновувачів мистецтва зі всього світу», – зауважив Глава держави.

Протягом останніх років заклад стрімко розвивається, щороку збільшуючи кількість відвідувачів. Торік тут побувало близько 30 тис. осіб, а за вісім місяців поточного року – понад 22,3 тис.

Зібрання музею містить колекції та твори мистецтва загальнонаціонального значення. Кількість музейних предметів у 2020 році становила загалом понад 9,7 тис., а цього року до фонду музею надійшло ще 403 роботи.

В Одеському національному художньому музеї постійно відбуваються публічні заходи, зокрема присвячені реалізації прав і свобод людини та розкриттю потенціалу української культури.

Президент зазначив, що держава зі свого боку має докласти зусиль для реставрації історичної будівлі музею.

«Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання», – сказав Володимир Зеленський.

Музей розташований у будівлі колишнього палацу Потоцьких, зведеній у 1810-1820 роках. Споруда є пам'яткою культурної спадщини національного значення.

Окрім основної будівлі, музей має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею «Жовті велетні».

Цьогоріч у межах програми «Велике будівництво» розроблено проект проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею. Зокрема, заплановано відремонтувати перекриття, провести реставрацію стін, підлоги та стелі, забезпечити звуко- й теплоізоляцію, відремонтувати всі фасади та оновити освітлення, облаштувати інклюзивні санвузли й ліфт тощо. Завершення робіт очікується у 2025 році.