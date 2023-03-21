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Глава держави відвідав поранених українських військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

22 березня 2023 року - 13:07

Глава держави відвідав поранених українських військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм нагороди

Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута.

Президент поспілкувався з військовими і вручив їм державні нагороди. Захисників відзначено орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

«Дякую вам за захист України та бажаю швидкого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також ознайомився з можливостями медичного закладу щодо прийому пацієнтів. Володимир Зеленський оглянув комп’ютерний томограф, операційний блок і реанімаційне відділення.

Президент вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького представникам Медичних сил Збройних Сил України.

«Хочу подякувати за вашу фаховість, за вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті. Бажаю вам здоров’я і вдячний за те, що ви це здоров’я повертаєте хлопцям і дівчатам, які на фронті», – зазначив Володимир Зеленський.

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