Глава держави відвідав українських захисників, які проходять лікування в одному з медзакладів Кропивницького

В одному з медичних закладів Кропивницького Президент України Володимир Зеленський ознайомився з умовами лікування українських військовослужбовців, які зазнали важких поранень під час боїв із російськими окупантами на сході України, зокрема в районі Роботиного та Вербового.

Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони розповіли, що зараз почуваються набагато краще завдяки щирій турботі медичного персоналу.

Володимир Зеленський подякував військовим за їхню героїчну службу.

«Дякую вам за службу. Ви молодці, ви – герої. Бажаю вам якнайшвидшого одужання», – сказав Президент.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців державними нагородами. Зокрема, він вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медаль «За військову службу Україні».