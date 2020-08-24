Глава держави виступає за збереження податкової ставки для ІТ на рівні 5%

Президент України Володимир Зеленський виступає за збереження податкової ставки для працівників ІТ-сфери на рівні 5%.

«Ця індустрія в країні розвинена не завдяки державі, а завдяки інтелекту українців», – сказав Президент на зустрічі з представниками ІТ-бізнесу у Львові в межах робочої поїздки до регіону.

Він вважає, що сьогодні держава не повинна втручатися у подальший розвиток галузі, але може й має допомогти.

«Один з кроків, які держава може зробити, – не збільшувати податкове навантаження на цю галузь», – заявив Володимир Зеленський.

«Держава завжди підтримуватиме ІТ-індустрію, і податки вище 5% не будуть, тому що ми хочемо, щоб у Європі Україна була таким ІТ-хабом», – додав він під час спілкування зі ЗМІ, зауваживши, що багато представників провідних ІТ-компаній з Білорусі звертаються до України для забезпечення роботою.

Президент також зазначив, що завжди з повагою ставився до працівників цієї сфери. Нині це одна з небагатьох професій, яка може не лише забезпечити сучасний і гідний рівень життя, а й змінити державу, допомогти побороти корупцію.

«Саме з діджиталом є можливість запровадити будь-які важливі реформи. І те, про що всі кажуть: нам потрібна чесна митниця, чесні правоохоронні органи, треба побороти корупцію – ми всі розуміємо, що людський фактор виправити дуже складно. І діджитал, ІТ-індустрія може це зробити», – сказав Глава держави.

«Ми дякуємо, що ви підтримуєте ІТ-індустрію в плані оподаткування, і хотіли б попросити й надалі надавати цю підтримку, цей податок у 5%», – сказав голова асоціації «IT Ukraine» Тарас Кіцмей.

Він також висловив переконання, що ІТ-галузь в Україні має перспективи розвитку, а збереження такої податкової ставки сприятиме притоку кадрів з-за кордону та забезпечить збереження талановитих фахівців в Україні. Тарас Кіцмей також констатував, що, порівняно з аналогічним періодом минулого року, податкові надходження від IT зросли на 25%.

Керівник львівського ІТ-кластеру Степан Веселовський розповів Главі держави, що в області ІТ-сфера налічує 461 компанію з понад 25 тис. працівників.

«Важливо, що ІТ-індустрія у Львові, чи й загалом у країні, створює три додаткових робочих місця в суміжних індустріях, і фактично можемо говорити, що вона є бюджетоутворювальною», – констатував він.

Крім того, представники цієї галузі працюють над підготовкою якісних фахівців і запускають бакалаврські програми, за якими в області зараз навчаються майже три тисячі студентів. Середній бал – від 176 до 194, тобто навчаються найкращі.

Під час спілкування учасники зустрічі також звернулися до Глави держави щодо питання наявності законодавства, яке сприяло б захисту айтішників. Зокрема, унеможливлювало б безпідставне вилучення серверів та посилювало відповідальність за такі дії. Крім того, обговорювався захист інтелектуальної власності.

Президент висловився на підтримку таких кроків, адже ІТ-сектор в Україні є одним з найпрозоріших.

«Треба зробити всі ці умови найпривабливішими для сектору», – зазначив він.