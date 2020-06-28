Глава держави: Впевнений, що новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко впорається з усіма ключовими викликами

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Національного банку України Кирила Шевченка колективу НБУ. Глава держави наголосив на важливості продовження співпраці з міжнародними фінансовими партнерами України.

Представляючи Кирила Шевченка під час зустрічі в будівлі НБУ, Володимир Зеленський зауважив, що голова Національного банку має бути не тільки незалежним, а й професійним, мужнім і відповідальним.

«Переконаний, що пан Шевченко – саме така людина», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що кандидатура нового голови Нацбанку була підтримана як правлінням НБУ та керівництвом державних і комерційних банків, так і експертами банківського сектору. Кирило Шевченко має 20-річний досвід у банківській справі.

«Він дійсно є тим професіоналом, якого потребують і Національний банк України, і наша економіка, і, власне, – вся країна», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент висловив упевненість, що новий очільник Нацбанку впорається з усіма ключовими викликами.

Зокрема, на думку Глави держави, Нацбанк має підтримувати макроекономічну стабільність, сприяти довгостроковому економічному зростанню та стабільності національної валюти, мінімізувати вплив кризи, викликаної пандемією коронавірусу, на економіку та забезпечити реальні кредити для українського бізнесу й громадян.

«Важливо продовжувати ефективну співпрацю з нашими партнерами, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими потужними фінансовими партнерами України», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський акцентував увагу, що сьогодні новий очільник НБУ отримав кредит довіри від професійної спільноти, Президента, уряду, парламенту та від усіх українських громадян, і висловив надію, що цей кредит буде повернутий «з дуже гарними відсотками у вигляді макрофінансової стабільності, економічного зростання, стабільної національної валюти».

«Від щирого серця хочу побажати вам успіху, сили та мудрості. І, думаю, найважливіше у вашій роботі – завжди пам’ятати назву інституції, яку ви очолили. Це Національний банк України. України – це ключове. Отже, ви маєте діяти незалежно, виключно в інтересах України, її економічної стабільності та добробуту громадян», – сказав Президент.

Зі свого боку голова НБУ Кирило Шевченко подякував Главі держави та Верховній Раді за довіру й наголосив на важливості взаємодії між органами влади та Нацбанком.

«Без ефективно збудованого діалогу між нами досягнути цього неможливо. Я зроблю все, що від мене залежить, для підвищення впливу Центробанку (НБУ. – Ред.) у сфері підтримання національної економіки України та підвищення якості життя українців», – сказав Кирило Шевченко.

За його словами, НБУ забезпечуватиме макроекономічну стабільність і стійкість фінансового сектору. Водночас Нацбанк має створити необхідні умови для розвитку кредитування реального сектору економіки. Голова Національного банку зазначив, що НБУ та органи влади мають забезпечити всі умови для стійкого економічного зростання.

Кирило Шевченко наголосив, що Нацбанк залишиться незалежною інституцією, а рішення й надалі будуть ухвалюватися професійно та економічно обґрунтовано.

Також він зазначив, що НБУ продовжить політику співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними інвесторами.

Крім того, Нацбанк підтримуватиме виконання основних напрямів стратегії державних банків. Кирило Шевченко також наголосив на важливості реформи корпоративного управління державними банками.