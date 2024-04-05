Глава держави вручив нагороди до другої річниці звільнення Чернігівщини

Президент України Володимир Зеленський нагородив військових і цивільних за оборону та звільнення Чернігівської області від російських окупантів навесні 2022 року.

«Мільйони наших людей билися проти ворога, рятували життя українців, не підкорялися російському злу та робили все, щоб Україна вистояла. Завдяки народному опору вдалося розвернути цю війну – зупинити загарбників та почати викидати їх із нашої рідної землі», – наголосив він.

Глава держави закликав завжди пам’ятати й бути вдячними всім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, допомоги українській обороні.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських героїв, які віддали своє життя, щоб наша країна могла жити.

Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «За військову службу Україні». Нагороди отримали воїни Збройних Сил, Національної гвардії, поліцейські та прикордонники.

Президент відзначив рятувальників і медиків, які проявили героїзм і мужність в умовах спротиву російським окупантам на початку повномасштабного вторгнення. Він нагородив їх медалями «За врятоване життя». Медичним працівникам Глава держави також присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України».

Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Золоте серце» волонтерці та підприємниці Оксані Коваленко. Її підприємство єдине працювало під час російської блокади Чернігова та забезпечувало людей хлібом. Оксана Коваленко й зараз надає гуманітарну допомогу жителям Чернігівщини, військовим частинам і медичним закладам.