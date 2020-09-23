Глава держави взяв участь у церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Богуна

У День захисника України в присутності Президента Володимира Зеленського ліцеїсти Київського військового ліцею ім. Івана Богуна склали урочисту клятву. Церемонія відбулася на площі перед Маріїнським палацом у Києві.

«Сильне військо базується на патріотичних засадах та інтересі молоді до військової служби. І мені дуже приємно бачити сьогодні тут 329 юнаків і дівчат, вихованців Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Це світлі, юні, але впевнені у собі хлопці та дівчата», – сказав Глава держави у своєму виступі перед ліцеїстами.

Президент повідомив, що сьогодні, як і в минулому році у цей день, буде на сході України, разом з бійцями, які захищають суверенітет і територіальну цілісність держави.

«І я впевнено зможу їм сказати, що у них росте гідна та потужна зміна, нове покоління майбутніх захисників України», – наголосив Володимир Зеленський.

Він ще раз привітав усіх присутніх з Днем захисника України.

«Ми відзначаємо його у День українського козацтва та в день Покрови Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що наші захисники гідно продовжують славетні традиції козацького війська. І віримо, що Пресвята Богородиця завжди оберігатиме та захищатиме вас. Міцного здоров’я вам та вашим родинам! Завжди повертайтеся живими! Слава українським захисникам! Слава Україні!» – сказав Глава держави.

Після цього ліцеїст Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Богдан Новіцький зачитав урочисту клятву.

Молоді люди пообіцяли продовжувати та примножувати славні традиції українського війська, відповідально та свідомо виконувати обов’язки, готуватися до військової служби та бути вірними девізу ліцею: «Держава, честь, відвага».

Після завершення урочистого складання клятви відбулася церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Так, з метою відновлення історичних традицій національного війська, враховуючи бойові заслуги, мужність, професіоналізм та виконання поставлених завдань особовим складом, 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних сил України було присвоєно почесне найменування імені гетьмана Тараса Трясила, 16-му полку охорони громадського порядку Національної гвардії – імені генерал-майора Олександра Радієвського, 40-му полку Нацгвардії – імені полковника Данила Нечая, 3-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії – імені полковника Петра Болбочана, 9-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України – найменування імені Січових стрільців. Командири цих підрозділів отримали від Президента України стрічки до бойових прапорів.

Також Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди, чергові офіцерські звання та ордери на квартири захисникам України.

Глава держави подякував присутнім на церемонії військовим, волонтерам, медикам за збереження нашої незалежності.

«Жодна підтримка, жодна техніка, жоден кулемет, ракета не змогли б боронити нашу державу, боронити наші кордони й відстояти незалежність без вас. Ви – наші герої», – наголосив Президент.